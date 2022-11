Norvegia: Regione Lazio protagonista per la Settimana della cucina italiana organizzata dall'ambasciata d'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assessore all’Agricoltura della Regione Lazio, Enrica Onorati e l’assessore allo Sviluppo economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Start – Up e Innovazione della Regione Lazio, Paolo Orneli hanno commentato che “Saremo protagonisti come Regione Lazio a Oslo per la VII edizione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, dedicata al tema Convivialità, sostenibilità e innovazione: gli ingredienti della cucina italiana per la salute della persona e la tutela del Pianeta”, organizzata a Oslo dal 14 al 17 novembre con l’ambasciata italiana in Norvegia e l’Istituto italiano di cultura. Secondo quanto riferito in un comunicato, l’ambasciatore d’Italia ad Oslo, Stefano Nicoletti, ha aggiunto che “La Settimana della Cucina Italiana nel Mondo è volta alla valorizzazione degli autentici prodotti della nostra terra e dei nostri vigneti e del modo con cui nelle diverse Regioni italiane questi prodotti vengono sapientemente preparati per dar luogo a ricette, spesso conosciute in tutto il mondo, ma talvolta anche non molto note, visto il loro incredibile numero e varietà". (segue) (Com)