Norvegia: Regione Lazio protagonista per la Settimana della cucina italiana organizzata dall'ambasciata d'Italia (2)

- L’ambasciata d’Italia a Oslo è lieta di ospitare questo importante evento, che mescolerà cultura, storia e enogastronomia, quest’anno con un focus specifico sull’eno-gastronomia del Lazio ed anche sulla città di Roma che è candidata all’EXPO 2030. Una importantissima occasione per far conoscere ai partner istituzionali, al pubblico norvegese, al mondo della Gdo, ai buyers e agli stakeholder i prodotti tipici e tradizionali del Lazio e il meraviglioso patrimonio paesaggistico e naturalistico del Lazio, grazie al coinvolgimento dell’Ambiente con il Parco regionale dell’Appia Antica e del Turismo con i Cammini di Fede. Il Lazio è stato una delle prime Regioni italiane a dedicare alla cultura del cibo una apposita delega sottolineandone la centralità e l'importanza durante il mandato del presidente Zingaretti. (segue) (Com)