Norvegia: Regione Lazio protagonista per la Settimana della cucina italiana organizzata dall'ambasciata d'Italia (4)

- Nello specifico, la missione vedrà coinvolta la delegazione del Lazio in una serie di appuntamenti con le principali catene commerciali norvegesi e gli importatori di prodotti italiani oltre che nell’organizzazione, grazie al supporto di Lazio Innova, di due serate dedicate alla promozione e valorizzazione del made in Lazio, una il 15 novembre presso la residenza dell’ambasciatore Stefano Nicoletti, destinata a istituzioni ed enti e l’altra il 16 novembre presso il Matkurs, destinata a buyers, giornalisti, tour operator e operatori di settore, in collaborazione con l’ ENIT.Dal 15 al 17 novembre si terranno inoltre ad Oslo - presso il Ministero degli Affari Esteri e quello del Commercio ed Industria norvegesi, oltre che presso la locale Confindustria ed Innovation Norway - una serie di incontri istituzionali a sostegno della candidatura di Roma ad Expo 2030 da parte di una delegazione ministeriale di alto livello, capeggiata dall’Ambasciatore Lorenzo Angeloni, direttore generale della Promozione del Sistema Paese al Maeci, con la partecipazione di esponenti del mondo dell’imprenditoria, della cultura e della scienza, alla quale si assocerà anche la Regione Lazio. (segue) (Com)