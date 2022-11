Norvegia: Regione Lazio protagonista per la Settimana della cucina italiana organizzata dall'ambasciata d'Italia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il calendario delle iniziative delle Settimana della Cucina italiana nel Mondo ad Oslo, infine, si completa con una serata promossa e organizzata dall’Istituto Italiano di Cultura, in collaborazione con il Parco Archeologico e Parco Regionale Naturale dell’Appia Antica e del Dipartimento Turismo di Regione Lazio. Il 17 novembre sarà infatti inaugurata la mostra fotografica "Appia Antica, un viaggio attraverso la storia" con gli scatti di Andrea Frazzetta, oggetto di pubblicazione nell’ambito del reportage di Nina Strochlic “Reviving the Road to Rome” per National Geographic. La serata, che prevede un intervento informativo e divulgativo a più voci, nonché’ una degustazione di prodotti tipici, sarà una preziosa occasione di promozione del patrimonio storico, culturale, naturalistico e gastronomico presso il pubblico norvegese, particolarmente sensibile e ricettivo all'offerta turistica dei nostri territori. (Com)