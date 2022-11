© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri francese, Catherine Colonna, ha avuto un colloquio con l’omologo maltese, Ian Borg, a margine del Forum della pace di Parigi. “Ho ringraziato il ministro per il contributo di Malta alla solidarietà europea e per lo sforzo umanitario per accogliere i passeggeri della nave Ocean Viking”, ha scritto Colonna su Twitter. (Frp)