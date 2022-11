Pnrr: Gardini (Alleanza cooperative), aspettiamo convocazione Fitto per discutere su come renderlo più concreto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul Pnrr “ci aspettiamo una convocazione urgente dal ministro Fitto per discutere di possibili modifiche e di come renderlo più concreto, per rispettare quello che era l'impegno iniziale di ricucire il Paese e di ridurre le fratture". Lo ha detto Maurizio Gardini, presidente di Alleanza delle Cooperative, uscendo da palazzo Chigi al termine dell'incontro delle associazioni delle imprese con il governo. “Quello di oggi con il presidente Meloni è stato un buon incontro. Il momento è molto difficile, siamo nel pieno dell'emergenza energetica, e il governo ci ha rassicurato sui provvedimenti per l'energia", ha sottolineato Gardini, che ha aggiunto: "Abbiamo chiesto, oltre ai bonus, anche provvedimenti concreti sulle comunità energetiche, provvedimenti in legge di Bilancio sulle moratorie e sulla parte finanziaria e sul conto economico delle imprese. Abbiamo parlato poi di lavoro, con l'importante obiettivo della riduzione del cuneo fiscale". In ultimo, ha concluso, "abbiamo parlato di aree interne, e abbiamo espresso a nome dell'Alleanza delle cooperative la necessità di avere una legislazione sulle cooperative di comunità che possa essere un supporto per dare una prospettiva di sviluppo anche ad aree interne che sembrano dimenticate dallo sviluppo del Paese". (Rin)