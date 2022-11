Ucraina: avviata costruzione di un muro al confine con la Bielorussia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità ucraine stanno costruendo un muro di cemento armato e altre fortificazioni al confine con la Bielorussia. Lo ha riferito il vicedirettore dell'ufficio presidenziale ucraino, Kyrylo Tymoshenko, su Telegram dove ha pubblicato alcune foto dei lavori in corso. Tymoshenko ha affermato che il muro di filo spinato, lungo tre chilometri, è stato eretto nella regione di Volyn al confine con la Bielorussia, che secondo Kiev resta una "minaccia" alla sicurezza nazionale. "Questa non è la fine, ma non riveleremo i dettagli", ha aggiunto Tymoshenko spiegando che altri lavori sono in corso anche nelle regioni di Rivne e Zhytomyr che confinano con la Bielorussia. (Kiu)