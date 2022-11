Paesi Bassi: rimossa confisca su carico di fertilizzanti russi destinati al Malawi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo olandese ha rimosso la confisca di una partita di 20 mila tonnellate di fertilizzante russo che era rimasto bloccato nel porto di Rotterdam a causa delle sanzioni a seguito di una richiesta delle Nazioni Unite. La spedizione, si legge in una nota del ministero degli Esteri olandese, dovrebbe essere inviata in Malawi tramite il Programma alimentare mondiale. Sebbene grano e fertilizzanti non rientrino nelle sanzioni dell'Unione europea, "il fertilizzante in questione è stato congelato perché un individuo sanzionato è coinvolto con la società russa che lo possiede", si legge nella nota. Il ministero degli Esteri olandese ha rifiutato di fornire i dettagli necessari per identificare la compagnia russa o la persona sanzionata coinvolta. Le Nazioni Unite avevano chiesto per la prima volta il rilascio del carico di fertilizzanti a fine ottobre. "La decisione di consentire la partenza del carico di fertilizzante è stata presa una volta accertato che le Nazioni Unite s si sarebbero assicurate che venga consegnato nel luogo concordato, il Malawi, e che la società russa e l'individuo sanzionato non ricavi nulla dalla transazione", si legge nella nota del ministero. (Beb)