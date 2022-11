Bologna: Gasparri (FI), minacce a Meloni vergognose, non sottovalutare questi episodi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Per il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, vicepresidente dell'Assemblea di palazzo Madama, "le vergognose minacce a Giorgia Meloni fanno seguito a tutta una serie di iniziative contro tanti esponenti del centrodestra che sono stati oggetto di attacchi e di minacce sulla rete, nelle piazze, nelle scritte e con i manifesti. In tanti siamo stati effigiati in questi giorni a testa in giù solo perché difendiamo la vita, la famiglia o la sicurezza dei confini italiani". Il parlamentare aggiunge in una nota: "Questi episodi non devono essere sottovalutati e partono dai linguaggi di intolleranza che anche esponenti della sinistra politica e parlamentare usano in troppe occasioni. Anche altre stagioni dolorose cominciarono con linguaggi sbagliati e con le minacce nei cortei, nelle manifestazioni e sui muri delle città. È ora di ripristinare un corretto confronto, duro e serrato quanto si vuole, ma mai aperto a forme di intolleranza e di violenza". (Com)