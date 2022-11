Roma: perde il controllo del monopattino in piazza Annibaliano, morto 23enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ragazzo di 23 anni è morto dopo aver perso il controllo del proprio monopattino. Il fatto è avvenuto questa notte, intorno alle ore 2:00, in piazza Annibaliano, all'incrocio con viale Eritrea, a Roma. Sul posto è intervenuto il gruppo Parioli della polizia locale. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, ma dalle prime ricostruzioni il monopattino sembra essere l'unico mezzo coinvolto. Sono ancora in corso, tuttavia, le indagini da parte della polizia locale. (Rer)