Italia-Uruguay: presentata a Montevideo Settimana della cucina italiana nel mondo (2)

- Invitata speciale dell'edizione 2022 della rassegna sarà Cristina Bowerman, chef italiana e stella Michelin che, in vista della Settimana della cucina, ha partecipato a una puntata dell'edizione uruguaiana di Masterchef girata presso la Residenza dell'Ambasciata d'Italia. Bowerman sarà impegnata nella promozione della gastronomia italiana presso una locale scuola alberghiera, in un incontro con donne imprenditrici del settore gastronomico, in una dimostrazione di cucina italiana a beneficio della stampa e degli chef locali e nella preparazione di una cena in un noto ristorante di Montevideo. (segue) (Abu)