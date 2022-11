Italia-Uruguay: presentata a Montevideo Settimana della cucina italiana nel mondo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Convivialità, sostenibilità e innovazione: gli ingredienti della cucina italiana per la salute delle persone e la tutela del Pianeta" è il tema dell'edizione 2022 della rassegna. Coinvolgendo circa trecento sedi della rete estera della Farnesina in più di cento Paesi, la Settimana mira a valorizzare all'estero la filiera agroalimentare e la tradizione eno-gastronomica italiane, dimostrandosi efficace strumento di promozione integrata nell'ambito della strategia di internazionalizzazione del Made in Italy condotta dal ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale. (Abu)