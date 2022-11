Governo: Frausin (Federdistribuzione), finalmente attenzione alle imprese, sono ottimista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è la necessità di reagire ai problemi che abbiamo domattina e da parte del governo "ci sono una serie di provvedimenti per le imprese. Finalmente parliamo delle imprese con maggiore attenzione". Lo ha dichiarato il presidente di Federdistribuzione, Alberto Frausin, uscendo da palazzo Chigi al termine dell'incontro delle associazioni delle imprese con il governo. "La rateizzazione delle bollette per 36 mesi è un provvedimento che aiuta sul tema della liquidità", ha spiegato, "ma c'è anche la volontà di avere una visione a lungo termine, perché il nostro Paese ha bisogno di pianificare, di capire anche che struttura industriale avere, dove investire e il Pnrr va in qualche modo riadattato a questa visione". "Sono ottimista da tutti e due i punti di vista, il Paese avrà le gambe per correre e ce la faremo", ha concluso. (Rin)