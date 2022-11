Governo: Bonetti (Azione-Iv), misure in continuità con quelle esecutivo Draghi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova da venti anni arricchisce il panorama dell’informazione del nostro Paese" Elena Bonetti

Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia

20 luglio 2021

- "Alla fine di un’altra settimana di governo, l’esecutivo ha finalmente deliberato come investire i miliardi che grazie ai risultati positivi dei trimestri precedenti sono oggi a disposizione per aiutare famiglie e imprese a far fronte all’aumento dei prezzi di gas e energia. Come avevamo previsto, sono misure in continuità e in proroga di quelle introdotte dal governo Draghi nei precedenti interventi". Lo scrive su Facebook la deputata di Azione-Italia viva, ed ex ministra per la Famiglia e le Pari opportunità, Elena bonetti. "Il governo fa fatica ad ammetterlo, ma sulle politiche energetiche e di contrasto al caro bollette stanno semplicemente ripetendo quanto già fatto dal precedente governo - continua la parlamentare -. Bene, ad esempio, che abbiano deciso di portare a 3.000 euro il tetto del fringe benefit per il welfare aziendale: un provvedimento che avevo introdotto nella precedente misura per sostenere i lavoratori nel pagamento di bollette di gas, luce e acqua. Le nostre misure hanno funzionato e il governo fa molto bene a imitarle. Certo, fa sorridere che cerchi di nasconderlo come se si vergognasse. Tanto più che è sotto gli occhi di tutti". (Rin)