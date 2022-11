© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNERiconsegna delle piantine del progetto “Custodiscimi” con l’assessore all’ambiente Elena GrandiCascina Nascosta, viale Emilio Alemagna, 14 (ore 10)L'assessore alla Sicurezza Marco Granelli partecipa alla commemorazione delle vittime della Strage di Nassiriya nella Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali di pace.Stele dedicata ai Caduti della strage di Nassiriya, Giardini di piazza Sant'Ambrogio, lato largo Caduti Milanesi per la Patria (ore 11)La Presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi e la delegata alle pari opportunità di genere Elena Lattuada partecipano allo scoprimento della targa dedicata alla poetessa Antonia Pozzi.Via Mascheroni, 23 (ore 11)REGIONEL'assessore alla sicurezza, immigrazione e polizia locale, Romano La Russa, partecipa alla cerimonia commemorativa per il XIX anniversario della strage di Nassiriya.Stele dedicata ai Caduti della strage di Nassiriya, giardini di piazza Sant'Ambrogio, lato largo caduti Milanesi per la patria (ore11)VARIERosario Valastro, Vicepresidente della Croce Rossa Italiana, partecipa al dibattito "Dalle radici bresciane della Croce Rossa al Diritto Internazionale Umanitario", all'interno del "Festival della Pace 2022". Intervengono, tra gli altri, Emilio Del Bono, Sindaco di Brescia, e Paolo Corsini, ex senatore e storico.Palazzo della Loggia, piazza della Loggia, 1 Brescia (ore 10)“Lombardia 2023, la Grande Impresa” con Pierfrancesco MaranTeatro Franco Parenti, via Pierlombardo, 14 (ore 11:30)Punto stampa del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini prima della visita a Eicma 2022.Centro servizi, ingresso Porta Sud, Fiera Milano Rho. (ore 15)"Bracco Atletica 20 anni in pista". L'evento, realizzato con il patrocinio di Regione Lombardia e in collaborazione con il Consiglio per le pari opportunità, celebra i vent'anni di attività agonistica di Bracco Atletica, società femminile eccellenza dello sport lombardo.Palazzo Pirelli, auditorium Gaber, piazza Duca d’Aosta, (ore 15)Boris Godunov: Dramma della Storia e solitudine del potere Incontro di studi in occasione dell'Inaugurazione della Stagione 2022/2023Ridotto dei Palchi - Teatro alla Scala (ore 15) (Rem)