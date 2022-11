Ue: Mattarella invita a mostrare solidarietà per affrontare la questione dell'immigrazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solidarietà e scelte comuni che devono guidare la vita stessa della comunità, a cominciare dalla politica dell’Unione, da “ripensare” perché “non è il momento di esitazioni e scelte egoistiche: le sfide richiedono coraggio e determinazione”. Ai tanti studenti presenti, e forse più alla comunità internazionale, ha voluto rivolgete un quesito: “Siamo in grado di gestire in maniera comune” il tema dell’energia come fecero i Paesi fondatori della Ceca, avendo il loro “stesso coraggio?”. Coraggio nelle scelte che è “passione ostinata” fondamentali affinché il percorso di integrazione europea prosegua: “Serve un salto di qualità” perché le sfide che incombono “sono drammatica” e mettono a rischio “la pace ed il futuro dei nostri giovani”. Non affrontarle, questo il pensiero di Mattarella, vorrebbe dire “rassegnarci all’irrilevanza”. L’Europa, ha ricordato il Presidente nel chiudere il suo intervento, “per molti versi è un edificio incompiuto” ma questo non vuol dire farsi “sconfortare dalle crisi perché, citando Jean Monnet, è la stessa Europa che vive con le crisi”. (Rin)