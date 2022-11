Migranti: Calenda, Meloni capisca che non si può fare politica estera con ultimatum

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questi giorni il tema dell'immigrazione "è tornato prepotentemente all'ordine del giorno: purtroppo il governo di destra sta per l'ennesima volta trasformandolo in uno strumento di propaganda senza cercare soluzioni realistiche e concrete. Affrontare così il problema dei flussi migratori ci rende prigionieri di uno spettacolo davvero triste di cui dobbiamo liberarci il prima possibile. Anche perché, è cronaca di queste ore, spinge l'Italia a una guerra di posizione con altri Paesi europei che non può portare a nulla di buono". E' quanto si legge nella newsletter del leader di Azione, Carlo Calenda. "Se è vero che la Francia sta sbagliando ad aumentare la tensione con l'Italia prendendo a pretesto la vicenda della Ocean Viking, è anche vero d'altra parte che Giorgia Meloni deve capire che non si può fare politica estera con scatti, ultimatum e forzature - continua la newsletter - . Non possiamo però non ritenerci soddisfatti del fatto che nella conferenza stampa di oggi la premier abbia comunque riconosciuto la necessità di una soluzione europea. Sia la retorica di sinistra sui porti aperti, sia quella di destra che criminalizza ogni arrivo sono figlie di un atteggiamento strumentale che in realtà non vuole affrontare il problema. La chiusura delle rotte di immigrazione illegale, nel pieno rispetto del diritto internazionale e dei principi umanitari, è fondamentale per governare il fenomeno in modo serio". (segue) (Rin)