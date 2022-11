Migranti: Calenda, Meloni capisca che non si può fare politica estera con ultimatum (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Calenda prosegue: "Non ci sono governi europei, neanche quelli socialisti o liberali, che aprano i porti a chiunque in modo indiscriminato. Bisogna iniziare a ragionare seriamente su un piano nazionale per l'immigrazione, lavorando con i Paesi di transito e provenienza. In campagna elettorale abbiamo dedicato un capitolo del nostro programma elettorale a questo argomento e stiamo continuando a fare proposte sul tema. Quello che bisogna principalmente fare è contrastare l'immigrazione clandestina attraverso l'istituzione di corridoi umanitari e, come già detto, accordi di cooperazione con i Paesi di origine e di transito (Migration Compact) in modo da aiutarli davvero 'a casa loro'. Non come professa la destra a chiacchiere, ma con atti concreti. Non è possibile pensare di aiutare seriamente i Paesi africani senza prevedere politiche commerciali e di difesa ad hoc, nonché linee di finanziamento dedicate e una programmazione dei flussi migratori regolari. In questo modo sarà possibile ottenere una collaborazione vincolante sui rimpatri in cambio di forme di controllo rafforzato su partenze irregolari. È inoltre fondamentale favorire politiche di integrazione dei migranti, dei rifugiati e delle loro famiglie poiché senza queste non è possibile contrastare l'irregolarità. Più integrazione significa più sicurezza per tutti. Servono corsi intensivi obbligatori di lingua e cultura italiana per i neo-arrivati, la regolarizzazione di chi già risiede e lavora in Italia e lo ius scholae per chi ha frequentato per almeno cinque anni un percorso di formazione in Italia. Sono queste le questioni che devono essere affrontate - conclude il segretario di Azione -, non si può continuare a improvvisare, prendendo decisioni solo in base a chi arriva per mera propaganda politica". (Rin)