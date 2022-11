Roma: Pica-Pannestri (Aig), un successo la prima edizione della coppa Italia di Gelateria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il romano Simone Monaco, i calabresi Salvatore Ravese e Fabio Mellace, la veneta Vanessa Piantari e il ligure Gabriele Scarponi sono arrivati in finale della prima edizione della 'Coppa Italia di Gelateria', competizione organizzata dall'Associazione italiana gelatieri all'interno di 'Excellence Food Innovation'. A vincere la 'Coppa Italiana di Gelateria' è stato il gelatiere Gabriele Scarponi della Regione Liguria, a seguire la gelatiera Vanessa Piantari del Veneto e al terzo posto Simone Monaco della Regione Lazio. Al quarto e quinto posto si sono classificati rispettivamente Salvatore Ravese e Fabio Mellace entrambi della Regione Calabria. "Una competizione che ha mostrato il gelato artigianale italiano in tutta la sua eccellenza, che si misura non solo con la passione per questo straordinario prodotto, fatta di sperimentazione e ricerca, ma anche attraverso la formazione a cui l'Associazione italiana gelatieri tiene molto" – sottolineano i vertici dell'Associazione italiana gelatieri (Aig), Claudio Pica segretario generale e Vincenzo Pennestrì presidente. (Com)