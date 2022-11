Algeria-Russia: ministro Esteri Lamamra, visita del presidente Tebboune a Mosca entro fine anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita del presidente dell'Algeria, Abdelmadjid Tebboune, in Russia dovrebbe avvenire entro la fine di quest'anno. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri di Algeri, Ramtane Lamamra, parlando a margine del forum per la pace in corso a Parigi. L'Algeria sta preparando attivamente la visita a Mosca, ha puntualizzato. "Ci auguriamo che la visita abbia luogo prima della fine dell'anno in corso. Attualmente si sta attivamente preparando", ha affermato il capo della diplomazia algerina, secondo quanto riportano i media locali. La visita "è importante per entrambe le parti", ha aggiunto. Lamamra ha ricordato che Algeria e Russia hanno "un programma di cooperazione ampio e di lungo termine" e sono "partner importanti". Attualmente è in corso un "dialogo ad alto livello" tra i due Paesi, ha proseguito Lamamra, auspicando che "la visita del presidente Tebboune in Russia sia un nuovo inizio per le relazioni". (Ala)