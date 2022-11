Scuola: Cgil, firmata parte economica contratto Istruzione e ricerca, trattativa su parte normativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impegno della Cgil e della Flc Cgil che si sono battute in tutte le sedi insieme ai lavoratori della scuola, università ricerca e Afam, per giungere quanto prima possibile alla firma del Contratto del comparto Istruzione e Ricerca ha prodotto un primo rilevante risultato: la sottoscrizione avvenuta oggi – riferisce una nota – di una ipotesi contrattuale sui principali aspetti del trattamento economico del personale che ha fatto seguito ad un Accordo politico siglato ieri dal ministro dell'Istruzione e dai sindacati. Il 95 per cento delle risorse va ad incrementare le voci stipendiali fisse dei lavoratori, fatto tanto più necessario oggi a fronte di un'inflazione a due cifre che sta falcidiando il salario del lavoro dipendente e in considerazione di un Contratto scaduto ormai da tre anni. (segue) (Rin)