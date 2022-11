Scuola: Cgil, firmata parte economica contratto Istruzione e ricerca, trattativa su parte normativa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un riconoscimento, questo, sia pur tardivo, della collocazione strategica del lavoro nei settori della conoscenza che hanno fatto la loro parte in questi anni di pandemia e che continuano a prestare servizio in condizioni e contesti lavorativi difficili. Importante l'impegno strappato al governo di reperire ulteriori risorse per innalzare i livelli retributivi. Il testo sottoscritto oggi prevede espressamente che il negoziato non si intende concluso, ma prosegue nei prossimi giorni senza soluzione di continuità fino alla sottoscrizione la più rapida possibile di tutto il complesso contrattuale, la restante parte economica e la parte giuridica. È questo l'impegno che la Cgil e la Flc Cgil si assumono per giungere, unitariamente agli altri sindacati rappresentativi del Comparto, alla chiusura del negoziato relativa alla parte residua economica e a tutta la parte normativa. (Rin)