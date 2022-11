Cina: Pechino, aggiornamento misure anti-Covid "necessario" a tutela salute pubblica e sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha operato un "necessario" aggiornamento del suo protocollo anti-pandemico per tutelare la salute pubblica e minimizzare l'impatto del coronavirus sullo sviluppo socioeconomico. Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri, Zhao Lijian, durante la conferenza stampa odierna, dopo che la Commissione sanitaria nazionale ha pubblicato le nuove misure per la prevenzione e il controllo del virus. Il contrasto dell'epidemia in Cina è "un compito formidabile" e il Paese vuole applicare metodologie di contenimento "basate sulla scienza" e "orientate alla precisione", ha detto il portavoce, chiarendo che l'approccio di "tolleranza zero" contro il coronavirus non è in discussione. "Il governo continuerà a promuovere una filosofia incentrata sulle persone (...), un approccio basato sulla prevenzione dei casi importati e la riacutizzazione del virus in patria, nonché alla politica dinamica di tolleranza zero", ha sottolineato Zhao, auspicando "comprensione e sostegno" per le nuove politiche. Il Comitato permanente del Politburo del Partito comunista ha esaminato ieri un rapporto sulla prevenzione e il controllo del Covid-19, discutendo 20 misure utili a ottimizzare la risposta alla pandemia. I vertici hanno preso atto dei numerosi focolai emersi in Cina, "un Paese popoloso che presenta grandi fasce di popolazione vulnerabili, uno sviluppo regionale sbilanciato e risorse mediche insufficienti". (segue) (Cip)