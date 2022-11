Cina: Pechino, aggiornamento misure anti-Covid "necessario" a tutela salute pubblica e sviluppo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per prevenire un aumento dei contagi in vista dell'inverno e della potenziale emersione di nuove varianti, la dirigenza ha sollecitato il "tenace" perseguimento dell'approccio di tolleranza zero contro il Covid-19 e il contemporaneo aggiornamento del protocollo sanitario. "La salute e la sicurezza delle persone devono essere tutelate nella massima misura possibile e l'impatto dell'epidemia sullo sviluppo socioeconomico dovrebbe essere ridotto al minimo", hanno convenuto i funzionari intervenuti alla riunione, sollecitando l'adozione di misure "più risolute e decisive" per contrastare l'importazione di nuovi contagi e la proliferazione di quelli domestici. Le misure necessarie al controllo dell'epidemia "non devono essere allentate" e quelle superflue devono essere rettificate, hanno quindi aggiunto. (segue) (Cip)