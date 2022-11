Cina: Pechino, aggiornamento misure anti-Covid "necessario" a tutela salute pubblica e sviluppo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione sanitaria nazionale ha quindi reso noto l'adeguamento del protocollo anti-pandemico con una dichiarazione pubblicata oggi sul suo sito web. La quarantena da trascorrere in una struttura governativa per gli arrivi internazionali è passata da sette a cinque giorni, seguiti da altri tre giorni d'isolamento domiciliare. I viaggiatori dall'estero saranno autorizzati ad accedere nel Paese previo riscontro negativo ad un test Pcr effettuato nelle 48 ore precedenti all'imbarco. La soglia di positività allo stesso test sarà inoltre abbassata da 40 a 35. In base alle nuove disposizioni, la quarantena per i contatti stretti in una struttura governativa sarà ridotta da sette a cinque giorni, più altri tre giorni da trascorrere nel proprio domicilio. Sono state inoltre abolite le penalità nei confronti delle compagnie aeree, costrette a sospendere le rotte verso la Cina per un determinato lasso di tempo dopo l'eventuale identificazione di passeggeri positivi al Covid-19 allo sbarco dagli aeromobili. Oltre a consentire un aumento delle visite in Cina l'abolizione della misura produrrà effetti positivi anche sul costo dei biglietti. Le nuove misure, inoltre, non prevedono più quarantena o sorveglianza medica per i contatti secondari dei soggetti affetti dal virus. (Cip)