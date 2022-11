Ucraina: Commissione Ue, un miliardo di euro per potenziare le corsie di solidarietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea, in collaborazione con la Banca mondiale, la Banca europea per gli investimenti (Bei) e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Ebrd), hanno deciso di stanziare un miliardo di euro per potenziare le corsie di solidarietà Ue-Ucraina, i corridoi per le esportazioni agricole dall'Ucraina e per l'esportazione e l'importazione di altri beni, istituiti il 12 maggio scorso in risposta all'aggressione russa contro l'Ucraina. Lo si apprende da una dichiarazione congiunta, rilasciata a nome della Commissione europea, della Repubblica Ceca, della Polonia, della Romania, della Slovacchia, della Moldova, dell'Ucraina, della Bei, dell'Ebrd e del Gruppo Banca mondiale. Come si legge nella dichiarazione, "le corsie di solidarietà sono attualmente l'unica opzione per l'esportazione di tutti gli altri beni non agricoli ucraini verso il resto del mondo e per l'importazione di tutti i beni di cui l'Ucraina ha bisogno, come il carburante e l'assistenza umanitaria. Le corsie sono quindi diventate l'ancora di salvezza dell'economia ucraina, restituendo agli agricoltori e alle imprese ucraine più di 15 miliardi di euro di reddito necessario". Tramite le corsie di solidarietà, si legge nel testo, "sono stati esportati più di 15 milioni di tonnellate di prodotti agricoli ucraini su strada, ferrovia e attraverso i porti del Mar Nero e del Danubio". (segue) (Beb)