Ucraina: Commissione Ue, un miliardo di euro per potenziare le corsie di solidarietà (2)

- Dato che stanno raggiungendo i loro limiti di capacità, la Commissione europea ha deciso di stanziare urgentemente 250 milioni di euro di sovvenzioni per potenziare le corsie. "A breve termine, sosterremo miglioramenti rapidi, in particolare con attrezzature mobili, per ridurre i tempi di attesa e migliorare la circolazione attraverso i valichi di frontiera e le loro vie di accesso. A medio termine, stiamo mobilitando il Meccanismo per collegare l'Europa (Cef) e 50 milioni di euro per sostenere gli sviluppi infrastrutturali necessari ad aumentare ulteriormente la capacità delle corsie preferenziali", si legge nella dichiarazione. Ai fondi dell'esecutivo Ue, si aggiungeranno 300 milioni di euro garantiti dalla Bei per il 2023 e ulteriori 300 milioni forniti dall'Ebrd, a favore per il periodo 2022-2023, parte dei quali saranno destinati a progetti già identificati e in fase di approvazione. Infine, come specificato nel testo, il Gruppo della Banca Mondiale, oltre alla modellazione dei trasporti regionali, alla valutazione rapida dei danni per identificare le riparazioni prioritarie e gli investimenti per la ripresa, e al lavoro in corso sul commercio e la logistica, sta preparando un progetto di emergenza per intraprendere le riparazioni delle infrastrutture ferroviarie e stradali danneggiate dalla guerra, con un importo massimo di 100 milioni di dollari da erogare nel corso del 2023 (Beb)