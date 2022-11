Governo: Prandini (Coldiretti), bene incontro oggi, da Meloni massima apertura su decreto flussi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro con il presidente del Consiglio "è andato particolarmente bene, soprattutto per quanto riguarda la programmazione di medio e lungo periodo degli interventi necessari per le attività produttive". Lo ha detto il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, uscendo da palazzo Chigi al termine dell'incontro delle associazioni delle imprese con il governo. "Abbiamo posto questioni anche sull'immediato, sui temi energetici, sul tema delle moratorie che abbiamo richiesto per le nostre imprese nei confronti degli istituti di credito", ha proseguito Prandini, evidenziando che "ci sarà un'azione fatta a livello europeo per ottenere delle risposte concrete sui bisogni delle aziende". "Abbiamo chiesto anche una semplificazione per quanto riguarda le norme legate al lavoro, sia per quanto riguarda il lavoro stagionale che per il decreto flussi" e "anche sotto questo punto di vista c'è stata massima apertura". Ultimo punto, le questioni legate al Pnrr, "con la possibilità di rivedere alcune misure a favore di interventi di carattere strategico. Come agricoltura - ha concluso - abbiamo posto la questione inerente sia alle energie rinnovabili, per dare continuità a biogas, biometano e fotovoltaico, ma contestualmente per la realizzazione di un bacino di accumulo rispetto anche allo stress idrico che abbiamo vissuto nell'ultima estate". (Rin)