Roma: assessori Mobilità e Urbanistica, condivideremo modifiche Termini con sindacati Taxi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione "dei posteggi Taxi di piazza dei Cinquecento è una delle criticità che abbiamo sollevato nel corso dei tavoli di confronto col gruppo Ferrovie dello Stato, legittimo proprietario dell'area". Lo dichiarano, in una nota, gli assessori alla Mobilità e all'Urbanistica di Roma Capitale, Eugenio Patanè e Maurizio Veloccia. "Comprendiamo la preoccupazione delle categorie, per questo siamo in attesa di ottenere delle modifiche progettuali da parte di Fs che poi vorremmo condividere con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali del Tpl non di linea", concludono Patanè e Veloccia. (Com)