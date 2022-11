Piemonte: Regione alla Cop27 per raccontare le politiche locali sul contrasto ai cambiamenti climatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Piemonte sta partecipando attivamente alla Cop27 in Egitto. Nel Padiglione Italia l'assessore all'Ambiente Matteo Marnati ha raccontare le politiche territoriali per rispondere ai cambiamenti climatici. "Oggi le azioni su piccola scala sono fondamentali per affrontare la sfida dello sviluppo sostenibile a livello globale – ha affermato l’assessore Marnati – E noi, come responsabili delle politiche locali e regionali, abbiamo a disposizione molti strumenti per affrontare queste sfide. Sono convinto che in Piemonte abbiamo raggiunto un notevole consenso politico e a livello locale possiamo anche avere la possibilità di vedere importanti traguardi di transizione da raggiungere nel breve e medio periodo. Tuttavia, gli indicatori temporali, così come concordati con l’accordo di Parigi, non sono l’unico fattore importante da affrontare: di fondamentale importanza è che gli obiettivi della transizione verde devono essere sostenibili e alla portata di tutti. Come amministratori locali, siamo consapevoli che nessun cittadino, territorio o impresa debba essere lasciato indietro. Dobbiamo invitare i Governi ad accelerare e a rivedere alcune regole, come quelle per il finanziamento dei servizi locali, per ridurre l’onere dei costi dell’efficienza energetica, per ridurre e semplificare gli ostacoli legati all’introduzione di nuove tecnologie". ha concluso.(Rpi)