Decreto Aiuti quater: Malan (Fd'I), governo Meloni conferma impegni

- "In campagna elettorale avevamo chiaramente indicato che la priorità era intervenire con misure che consentissero alle famiglie e alle imprese di contrastare gli effetti prodotti dal caro energia. Un approccio pragmatico e realista che trova attuazione nei primi provvedimenti varati dal governo in queste settimane. In particolare, il decreto approvato oggi dal Consiglio dei ministri stanzia i primi 9 dei 30 miliardi per fronteggiare gli effetti del caro bollette che si stanno ripercuotendo sui bilanci delle famiglie e delle imprese. Si tratta di una prima misura, che si completerà con la manovra che il governo sta preparando anche grazie all'interlocuzione con i sindacati e le imprese. L'ennesima conferma del buon governo messo in campo da Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia, con cui puntiamo a ripagare la fiducia che gli elettori ci hanno dato con il voto del 25 settembre". Lo dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Lucio Malan.(Com)