Veneto: Giunta approva aumento fondo anticrisi, aiuto a imprese in investimenti e fotovoltaico

- La regione Veneto ha approvato di accrescere la dotazione del fondo anticrisi, facendolo passare da 38.200.000 euro a 137.376.000 euro. "Abbiamo deciso di aumentare il fondo anticrisi di ulteriori 38,2 milioni di euro per aiutare le nostre imprese a combattere la crisi energetica, sostenendo gli investimenti nel fotovoltaico", ha spiegato l'assessore allo Sviluppo economico ed energia, Roberto Marcato. "Sottolineo che - ha poi proseguito - grazie a questa nuova delibera, la dotazione del Fondo arriva a superare 137 milioni di euro. Tutte risorse per dare una mano concreta alle imprese, sostenendo i loro investimenti strategici". "Sono particolarmente soddisfatto - ha quindi concluso l'assessore Marcato - perché con oggi diamo il via allo stanziamento di altri 10 milioni di euro riservati alle imprese che investiranno nel fotovoltaico che, sommati ai 10 milioni stanziati tra giugno e settembre, consentiranno di far fronte alle numerose richieste". (Rev)