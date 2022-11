Asean: leader ribadiscono principi organizzazione nel 55mo anniversario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) hanno concordato di proseguire e migliorare la costruzione della comunità Asean attraverso i tre pilastri di cooperazione: politica e di sicurezza, economica, socio-culturale. È quanto emerge dalla dichiarazione del 55mo anniversario, pubblicata oggi a Phnom Penh, in Cambogia, che ospita e presiede i vertici dell’organizzazione attualmente in corso (10-13 novembre). In particolare, per quanto riguarda la pace, la sicurezza e la stabilità, è stato riaffermato l’impegno a mantenere la regione libera dalle armi nucleari e da altre armi di distruzione di massa; inoltre, le parti si sono impegnate a intensificare gli sforzi in materia di sfide non tradizionali e transnazionali e a migliorare la sicurezza marittima. Riguardo allo sviluppo economico, l’attenzione è stata posta sull’equità, sulla partecipazione all’economia delle donne e dei gruppi vulnerabili, sulla trasformazione energetica e digitale, sulla connettività. Infine, un capitolo è stato dedicato alle relazioni esterne, in cui è stata sottolineata l’importanza di rafforzare la centralità dell’Asean e dei suoi meccanismi e al tempo stesso di mantenere l’Asean come una regione che guarda all’esterno e che fa parte di una comunità globale. In aggiunta alla dichiarazione dell’anniversario è stata pubblicata una dichiarazione di visione dal titolo “Affrontare assieme le sfide” in cui vengono affrontati nel dettaglio gli obiettivi specifici della cooperazione settoriale, intersettoriale ed esterna. (Fim)