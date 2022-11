Romania: premier Ciuca, stime Commissione Ue danno maggiore fiducia a investitori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le stime della Commissione europea in merito al miglioramento sostanziale delle prospettive di crescita economica della Romania, dal 3,9 al 5,8 per cento quest'anno, danno maggiore fiducia agli investitori romeni e stranieri. Lo ha scritto il primo ministro romeno, Nicolae Ciuca, in un messaggio su Facebook. "Il fatto che, in un anno così complicato, la Romania sia riuscita a mantenere la sua attrattiva come destinazione d'affari è in gran parte dovuto al coraggio dimostrato dagli imprenditori e alla loro capacità di adattarsi in modo permanente. Un contributo determinante è dato dagli investimenti privati e pubblici, rispettivamente le linee di finanziamento aperte da fondi nazionali ed europei, anche attraverso il Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, nonché le misure governative attraverso le quali abbiamo affrontato la pressione dell'aumento dei prezzi dell'energia", ha detto Ciuca che ha aggiunto che le soluzioni a breve e medio termine, come il tetto al prezzo del gas e la compensazione dei prezzi dell'energia, adattate anche attraverso le decisioni stabilite oggi dal governo, sono complementari a quelle a lungo termine, che tendono all'obiettivo di raggiungere l'indipendenza energetica. (segue) (Rob)