Romania: premier Ciuca, stime Commissione Ue danno maggiore fiducia a investitori (2)

- "Il finanziamento recentemente ottenuto per la costruzione dei reattori 3 e 4 presso la centrale nucleare di Cernavoda si aggiunge agli altri investimenti su larga scala per aumentare la capacità di produzione energetica della Romania", ha aggiunto il premier. Il capo dell'esecutivo sottolinea che le previsioni autunnali della Commissione europea segnalano anche le sfide nella prospettiva dei prossimi anni per riuscire a mantenere un tasso di crescita economica costante. "Il mantenimento del consistente volume degli investimenti e il loro orientamento verso ricerca-innovazione-sviluppo, verso settori che producono valore aggiunto, allineati alle strategie di sviluppo europee, sono nella lista delle nostre priorità", ha aggiunto. "Stiamo aggiungendo misure per migliorare la qualità della vita e sostenere i più vulnerabili, creare nuovi posti di lavoro e aumentare i redditi dei cittadini, perché solo andando avanti di pari passo in campo economico e sociale possiamo raggiungere progresso e sviluppo", ha sottolineato Ciuca. (Rob)