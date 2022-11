Energia: ministro saudita, Opec+ resterà cauto nella sua politica di produzione petrolifera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Date le numerose incertezze nell'economia globale, il gruppo Opec+, l’alleanza che riunisce l’Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio e i produttori al di fuori del Cartello guidati dalla Russia, “rimarrà cauto nella sua politica di produzione petrolifera” nel suo prossimo incontro in programma a dicembre. Lo ha dichiarato il ministro dell’Energia dell’Arabia Saudita, Abdulaziz bin Salman al Saud, parlando a “Bloomberg Tv” a margine della 27esima Conferenza delle parti della convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Cop27) in corso a Sharm el Sheikh. "Il nostro tema è essere cauti", ha dichiarato il ministro saudita. "Si tratta di essere responsabili e non perdere di vista ciò che il mercato richiede", ha aggiunto. In ottobre, l'Opec+ ha deciso di tagliare gli obiettivi di produzione del mese di novembre di 2 milioni di barili al giorno. Sebbene il taglio effettivo dovrebbe essere circa la metà, 1,1 milioni di barili al giorno, resta il taglio più importante fatto dall’Opec+ dalla riduzione record annunciata nell’aprile 2020 per far fronte al crollo della domanda all’inizio della pandemia di Covid-19. (segue) (Res)