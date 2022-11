Energia: ministro saudita, Opec+ resterà cauto nella sua politica di produzione petrolifera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In queste settimane, l'Arabia Saudita e quasi tutti gli altri produttori dell'Opec+ hanno respinto le critiche degli Stati Uniti secondo cui il gruppo aveva preso la decisione "miope" ed "errata" di ridurre l'offerta sostenendo di fatto la Russia colpita da sanzioni per la guerra in Ucraina. Sia Riad che altri Paesi produttori, come gli Emirati Arabi Uniti, hanno sottolineato che il taglio era legato all’adeguamento alle previsioni macroeconomiche e alla crisi nei mercati europei e statunitensi, precisando che non vi era alcuna intenzione politica. Il prossimo incontro dell'Opec+ si terrà il 4 dicembre e, anche in base a quanto emerso dai commenti del ministro dell’Energia saudita, difficilmente vi sarà un cambio di rotta. (segue) (Res)