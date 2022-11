Energia: ministro saudita, Opec+ resterà cauto nella sua politica di produzione petrolifera (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’intervista, Abdulaziz bin Salman ha anche citato le ultime prospettive del Fondo monetario internazionale (Fmi) sull'economia globale e gli aggressivi aumenti dei tassi di interesse delle banche centrali come venti contrari per l'economia, elementi che giustificherebbero una politica prudente per quanto riguarda la produzione petrolifera. Nelle sue prospettive economiche diffuse ad ottobre, l’Fmi ha previsto che la crescita globale rallenterà dal 6,0 per cento del 2021 al 3,2 per cento nel 2022, scendendo ulteriormente al 2,7 per cento nel 2023, il profilo di crescita più debole dal 2001. (Res)