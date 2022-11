Sardegna: Giunta regionale approva variazione di bilancio da oltre 210 milioni di euro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Previste sovvenzioni per i settori agrumicolo/frutticolo, carcioficolo/orticolo e cerealicolo per 20 milioni di euro. “Manteniamo l’impegno – spiega il Presidente - supportando i settori esclusi dalle precedenti misure che hanno subito un calo della produzione causato dal crollo della domanda ai quali si sono poi aggiunti i maggiori oneri a causa degli incrementi dei costi delle materie prime”. A questa misura si aggiungono 8 milioni per lo scorrimento della graduatoria dei contributi per l’avviamento giovani agricoltori (il finanziamento consente di soddisfare tutte le istanze pervenute) e quasi cinque milioni per lo scorrimento della graduatoria sui contributi alla viabilità rurale (anche in questo caso il finanziamento consente di soddisfare tutte le istanze pervenute). “Queste misure – ha proseguito il Presidente – fanno parte di un programma complessivo di sostegno all’agricoltura e all’allevamento dell’Isola che la Regione porterà avanti senza lasciare indietro nessun comparto”.(segue) (Rsc)