Sardegna: Giunta regionale approva variazione di bilancio da oltre 210 milioni di euro (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Un sostegno importante è riservato alle imprese artigiane, settore fondamentale e vitale per il tessuto economico della Sardegna”, spiega il Presidente Solinas. È stata infatti rifinanziata con 18 milioni la legge 949. La norma prevede un contributo a fondo perduto del 40% per gli investimenti delle imprese artigiane, con le risorse aggiuntive verranno soddisfatte le istanze pervenute nello sportello 2022. Altri 20 milioni per il Fondo resisto, strumento destinato alle imprese - piccole, medie e grandi - e ai titolari di partita IVA per far fronte alla grave crisi economica dovuta all’emergenza Covid-19 e per salvaguardare i livelli occupazionali (il finanziamento consente l'ulteriore scorrimento della graduatoria). “La Regione nel corso di questi due anni ha dimostrato un’attenzione crescente alle dinamiche del mercato del lavoro, favorendo in ogni modo e con una quantità di risorse mai viste prima l’occupazione e sostenendo le aziende maggiormente gravate dalla crisi”, ha evidenziato il Presidente. La norma interessata dall’integrazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 22-23-24 (60 milioni nel triennio), prevede la concessione di un contributo da 15.000 euro a 20.000 per l'apertura di nuove attività nei comuni al di sotto dei 3.000 abitanti e con l’integrazione. “Stimiamo che con l’integrazione dello stanziamento – spiega il Presidente - si possano soddisfare tutte le richieste che perverranno. Si è deciso di aumentare le risorse perché l'analisi dei dati ad oggi mostrano una crescita delle aperture che all'approvazione della manovra non era stimabile”. (segue) (Rsc)