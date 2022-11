Sardegna: Giunta regionale approva variazione di bilancio da oltre 210 milioni di euro (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Favorire lo sviluppo locale e combattere mali atavici come spopolamento e isolamento dei territori resta, per il Presidente, la via maestra. Stanziati per le opere pubbliche 13.513.000 nel 2022, 7.710.000 nel 2023, 14.331.000 nel 2024, 6.447.225 nel 2025 per un totale di 42 milioni di euro. Alle manutenzioni degli immobili del patrimonio pubblico sono destinati 763mila euro nel 2022, 2.985.000 nel 2023, 8.306.000 nel 2024, 6.447.225 nel 2025. Come cofinanziamento la Regione parteciperà alla costruzione del nuovo palazzetto dello sport nel quartiere Sant'Elia di Cagliari, progetto che si inserisce in quello più ampio di riqualificazione del quartiere, il cui costo è fissato in 25 milioni, di cui 11,5 finanziato a valere sulle risorse del PNRR e 13,5 dalla RAS (2.750.000 nel 2022, 4.725.000 nel 2023, 6.025.000 nel 2024). Sei milioni andranno allo scorrimento della graduatoria per la manutenzione e il miglioramento della viabilità. Altri 4 milioni di euro serviranno per lo scorrimento della graduatoria relativa alla manutenzione e ampliamento dei cimiteri. (Rsc)