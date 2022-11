Migranti: Fitto, nessuna crisi diplomatica, è il momento di trovare una soluzione europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Italia non ha rotto alcun meccanismo di solidarietà, né ha intenzione di mettere a repentaglio le relazioni diplomatiche, non si tratta di cambiare ogni volta le regole, ma di fissarle per la prima volta. È necessario, soprattutto nell'attuale contesto geopolitico in cui, come ricordato dal Presidente Mattarella, incombono sull'Ue sfide drammatiche che richiedono unità e fiducia reciproca tra i partner". Così in una nota il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto. "Non è il momento delle divisioni o peggio delle accuse, ma vi è la necessità sul tema immigrazione, come ribadito dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni, di una soluzione europea e di regole chiare e comuni per affrontare tutte le questioni sul tavolo, a partire dalla difesa dei confini esterni dell'Unione Europea. L'Italia è pronta, e non da oggi, e il nostro governo è pronto a fare la sua parte, a lavorare con la Commissione Ue e con tutti i partner europei. Per questo auspico il ripristino di un clima basato su uno spirito costruttivo tra tutti gli attori europei", ha detto Fitto. (Res)