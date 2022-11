Svezia: ministro Esteri, no ad armi nucleari Nato su nostro territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Svezia intende seguire la stessa linea di Danimarca e Norvegia all'interno della Nato, quella di non ospitare armi nucleari sul proprio territorio. Lo ha detto il ministro degli Esteri svedese Tobias Billstroem all'agenzia "TT". " Non è possibile modificare il fatto che abbiamo presentato una domanda di adesione, che è attualmente in fase di elaborazione ed è stata presentata senza riserve. Dato che l'abbiamo fatto, sarebbe molto strano se dovessimo avviare una discussione parallela. Penso che dovremmo attenerci a ciò che è effettivamente in questa domanda di adesione", ha spiegato il ministro. (Sts)