Milano: sindacati chiedono a Comune una cabina di regia su appalti Pnrr, Olimpiadi e stadio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiediamo – sottolineano i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil di Milano, Massimo Bonini, Carlo Gerla, Enrico Vizza - che sotto il profilo della sicurezza per gli interventi e gli appalti, previsti per i progetti del Pnrr si apra da subito una cabina di regia a cui dovranno partecipare le organizzazioni sindacali, la Prefettura, gli organi ispettivi e rappresentanti della Dia (Divisione investigativa antimafia). Si deve rilanciare e migliorare ulteriormente il modello Expo anche sotto il profilo della legalità perché vogliamo ricordare che la criminalità organizzata penetra negli appalti e nei subappalti specialmente davanti a risorse così ingenti (che sono a fondo perduto) come quelle del Pnrr. Chiediamo e vogliamo che per ogni appalto o intervento debba essere recepito e applicato il protocollo prefettizio di Milano. Ci aspettiamo pertanto di venire convocati e coinvolti al più presto da parte del Comune per contribuire con la nostra azione a vigilare su progetti e iniziative". (Com)