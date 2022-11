Rifiuti: Giannini (Lega), scelte assurde per biodigestori, a Cesano per manifestazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- "Proprio come Casal Selce, distante solo pochi chilometri in linea d'aria dalla Valle Galeria, dove aveva sede la discarica più grande d'Europa, così anche Cesano è una delle zone di Roma con il più alto tasso di criticità ambientali già in essere, come l'elettrosmog di Radio Vaticana, l'impianto di depurazione del Cobis e il deposito di scorie radioattive dell'Enea Casaccia. Ebbene queste due località, nonostante tutti gli elementi ostativi, sono state scelte lo stesso dall'amministrazione Pd per posizionare i due maxi biodigestori da 100 mila tonnellate cadauno e il sindaco Gualtieri non intende fare marcia indietro, anzi". È quanto si legge in una nota del consigliere regionale del Lazio della Lega, Daniele Giannini. "Riteniamo - prosegue - che questa sinistra, in special modo verso questi territori, abbia oltrepassato i limiti dell'accanimento e, invece di ideare mini impianti poco invasivi e a basso impatto in tutti i municipi della Capitale, prosegue col penalizzare solo alcuni quartieri. Ecco perché domani torneremo in strada a manifestare tra Cesano e Osteria Nuova, nel XV Municipio, compatti al fianco dei cittadini e dei comitati di quartiere, senza bandiera politica, ma con fortissimo spirito di coesione e responsabilità - conclude Giannini - per dire ancora una volta no a una decisione quanto mai assurda, insidiosa e assolutamente insalubre per tutto il quadrante nord della nostra città". (Com)