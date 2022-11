Roma: Battaglia (Pd), nuovo Regolamento patrimonio indisponibile per rigenerazione spazio pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rigenerare la città e i suoi spazi pubblici. Far tornare il patrimonio indisponibile a servizio dei cittadini. Riappropriarsi dei beni del patrimonio pubblico per restituire valore alla comunità. Lo dichiara la consigliera Pd e presidente della commissione Cultura e Lavoro Erica Battaglia. "Oggi, con il parere favorevole alla di proposta di delibera relativa al nuovo Regolamento per la gestione del patrimonio indisponibile di Roma Capitale, - spiega - la città fa un altro passo in avanti per innovare norme e regole che hanno più di 40 anni e non erano più adeguate allo sviluppo e ai processi sociali e urbanistici in atto. Programmare e co-progettare in maniera aperta, trasparente, innovativa la destinazione e l'utilizzazione dei beni pubblici indisponibili è la chiave per ridare centralità alle persone, alle associazioni, al terzo settore. Il nuovo Regolamento prevede l'intervento di più soggetti e più realtà amministrative, per dare la migliore risposta alle esigenze di territorio. Grazie all'assessore Zevi, ai presidenti e componenti delle commissioni coinvolte per il lavoro impegnativo che auspichiamo arrivi presto in Assemblea per l'approvazione"(Com)