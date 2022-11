Internet: Capitanio (Agcom) su pirateria, un milione di italiani ora rischiano grosso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo l'operazione della procura distrettuale di Catania oltre 900.000 italiani, sorpresi a guardare illegalmente contenuti a pagamento, rischiano gravi conseguenze penali ed economiche. Una rivoluzione culturale e normativa non è più rinviabile. Serve un’alleanza di sistema che rimetta al centro la tutela dei contenuti. La notizia di questa mattina ci dimostra che una via c’è". Lo afferma il commissario Agcom Massimiliano Capitanio dopo gli esiti dell’operazione, denominata "Gotha", che ha portato allo smantellamento di una banda che operava a livello transnazionale e che da sola gestiva il 70 per cento dello streaming illegale in Italia, coinvolgendo oltre 900.000 utenti dislocati su tutto il territorio nazionale. Le città interessate dalle perquisizioni sono state, infatti, Ancona, Avellino, Bari, Benevento, Bologna, Brescia, Catania, Cosenza, Fermo, Messina, Napoli, Novara, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Siracusa, Trapani, L'Aquila e Taranto. (Rin)