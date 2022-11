Decreto Aiuti quater: Meloni, prima immediata risposta a famiglie e imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il decreto Energia, approvato ieri in Consiglio dei ministri, "diamo una prima immediata risposta a famiglie e imprese per fronteggiare l'aumento del costo delle bollette: 9,1 miliardi di euro per il 2022 che andranno a beneficio di tutto il tessuto economico e sociale italiano. Insieme ad altre misure contenute nel decreto, il governo rispetta l'impegno di concentrare le risorse per l'emergenza energetica ed aiutare gli italiani in difficoltà. Con fermezza, rapidità ed efficacia, le parole diventano fatti". Lo scrive su Facebook il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. (Rin)