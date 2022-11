Cina-Usa: ministero Esteri, sì a collaborazione con Washington sulla base del rispetto reciproco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina vuole condurre le sue relazioni con gli Stati Uniti sulla base del rispetto reciproco e auspica che Washington collabori per riportare le relazioni sulla giusta traiettoria. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri, Zhao Lijian, durante la conferenza stampa odierna, parlando delle aspettative della Cina sull'incontro tra i presidenti Xi Jinping e Joe Biden a margine del vertice dei leader del G20 di Bali, in Indonesia. "La Cina interpreta e conduce le sue relazioni con gli Stati Uniti sulla base di tre principi: rispetto reciproco, convivenza pacifica e cooperazione vantaggiosa per tutti, come proposto dal presidente Xi Jinping", ha detto Zhao. Allo stesso tempo, Pechino intende "difendere fermamente i suoi interessi di sovranità, sicurezza e sviluppo. È importante che gli Stati Uniti collaborino con la Cina per gestire adeguatamente le differenze, promuovere una cooperazione reciprocamente vantaggiosa, evitare incomprensioni ed errori di calcolo, riportando le relazioni bilaterali sulla giusta via dello sviluppo sano e costante", ha concluso. La diplomazia cinese ha confermato oggi l'incontro tra Xi e Biden durante il summit indonesiano del 15 e 16 novembre prossimo, un giorno dopo la Casa Bianca. Per Biden sarà il primo faccia a faccia con l'omologo cinese dall'insediamento alla presidenza, nonché un'occasione per ribadire la posizione statunitense nei confronti di Taiwan. L'isola è infatti al centro di un'annosa campagna di pressione diplomatico-militare da parte della Cina, che la rivendica come parte del territorio e non ha escluso il ricorso ad un'azione di forza per contrastare quelli che considera "movimenti indipendentisti". (segue) (Cip)