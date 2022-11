Cina-Usa: ministero Esteri, sì a collaborazione con Washington sulla base del rispetto reciproco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni sino-statunitensi, già complicate dalla guerra commerciale e dalle transazioni militari tra Washington e Taipei, hanno registrato una nuova fase di tensione lo scorso agosto, quando la presidente della Camera dei rappresentanti Nancy Pelosi ha effettuato una visita sull'isola autogovernata nonostante il parere contrario della Cina. La visita, denunciata da Pechino come una "grave violazione della sovranità e dell'integrità territoriale", ha suscitato una dura reazione da parte del Partito comunista, che ha interrotto il dialogo con Washington su una vasta gamma di aree, tra cui difesa e clima. Lo stop alla cooperazione ecologica tra le parti si è imposta di nuovo all'attenzione internazionale durante la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Cop27) in corso a Sharm el Sheik, in Egitto, durante la quale i rappresentanti di Washington e Pechino non hanno avuto interazioni ufficiali. L'unico contatto ufficioso tra le parti è stato quello tra gli inviati speciali per il clima Xie Zhenghua e John Kerry, il quale si è detto "certamente pronto" a negoziare con "l'amico" Xie. A complicare ulteriormente i rapporti bilaterali sono state anche le recenti restrizioni imposte da Washington alla cooperazione tecnologica, con l'obiettivo di rallentare lo sviluppo dei programmi militari di Pechino. Negli ultimi due mesi gli Usa hanno infatti annunciato nuovi limiti alla vendita di tecnologie relative ai semiconduttori alla Cina, rinnovando per di più il blocco sugli investimenti verso le aziende di quel Paese legate al comparto della difesa. (Cip)